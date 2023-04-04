Кандинский Хрисанф Хрисанфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кандинский Николай Хрисанфович
Мать ребёнка: Кандинская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кандинский Алексей Хрисанфович
Мать ребёнка: Кандинская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кандинский Константин Хрисанфович
Мать ребёнка: Кандинская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Хрисанфовна
Мать ребёнка: Кандинская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Янчуковская Ольга Хрисанфовна
Мать ребёнка: Кандинская Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1842