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Кандинский Хрисанф Хрисанфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Кандинский Хрисанф Петрович

Мать: Кандинская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кандинский Николай Хрисанфович

Мать ребёнка: Кандинская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кандинский Алексей Хрисанфович

Мать ребёнка: Кандинская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кандинский Константин Хрисанфович

Мать ребёнка: Кандинская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Хрисанфовна

Мать ребёнка: Кандинская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Янчуковская Ольга Хрисанфовна

Мать ребёнка: Кандинская Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандинская Мария Михайловна

Смерть
1842
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