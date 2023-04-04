Кандинская (Гантимурова) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандинская (Гантимурова) Дарья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1815

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кандинский Сильвестр Фрисанфович

Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Петрович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кандинский Иосаф Хрисанфович

Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Петрович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Кандинский Хрисанф Хрисанфович

Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Петрович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кандинский Николай Младший

Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Петрович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кандинский Христофор Хрисанфович

Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Петрович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Разгильдяева (разгильдеева) Дарья Хрисанфовна

Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандинский Хрисанф Петрович

Смерть
1815
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