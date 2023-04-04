Кандинская (Гантимурова) Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кандинский Сильвестр Фрисанфович
Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Петрович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кандинский Иосаф Хрисанфович
Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Петрович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кандинский Хрисанф Хрисанфович
Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Петрович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кандинский Николай Младший
Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Петрович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кандинский Христофор Хрисанфович
Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Петрович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Разгильдяева (разгильдеева) Дарья Хрисанфовна
Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1815