Кандинский Христофор Хрисанфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лушникова Клавдия Христофоровна
Мать ребёнка: Кандинская Мария Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кандинский Христофор Христофорович
Мать ребёнка: Кандинская Мария Ксенофонтовна
Работа или профессия
Неизвестно
Кяхтинский купец
Смерть
1890