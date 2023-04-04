Кандинский Христофор Хрисанфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандинский Христофор Хрисанфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кандинский Хрисанф Петрович

Мать: Кандинская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лушникова Клавдия Христофоровна

Мать ребёнка: Кандинская Мария Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандинский Христофор Христофорович

Мать ребёнка: Кандинская Мария Ксенофонтовна

Работа или профессия
Неизвестно
Кяхтинский купец
Смерть
1890
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