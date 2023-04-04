Лушникова (Кандинская) Клавдия Христофоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1913
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Попова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Лушников Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лушников Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Лушников Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лушников Александр Алеклексеевич
Отец ребёнка: Лушников Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Лушников Алексей Михайлович
Смерть
1913