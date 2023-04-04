Лушникова (Кандинская) Клавдия Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушникова (Кандинская) Клавдия Христофоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Кандинский Христофор Хрисанфович

Мать: Кандинская Мария Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Попова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Лушников Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Лушников Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Лушников Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лушников Александр Алеклексеевич

Отец ребёнка: Лушников Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Лушников Алексей Михайлович

Смерть
1913
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