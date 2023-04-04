Кандинская Мария Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандинская Мария Ксенофонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лушникова Клавдия Христофоровна

Отец ребёнка: Кандинский Христофор Хрисанфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кандинский Христофор Христофорович

Отец ребёнка: Кандинский Христофор Хрисанфович

Смерть
Неизвестно