Кандинская Мария Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лушникова Клавдия Христофоровна
Отец ребёнка: Кандинский Христофор Хрисанфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кандинский Христофор Христофорович
Отец ребёнка: Кандинский Христофор Хрисанфович
Смерть
Неизвестно