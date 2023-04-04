Кандинский Иосаф Хрисанфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кандинский Хрисанф Иосафович
Мать ребёнка: Кандинская Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Екатерина Иосафовна
Мать ребёнка: Кандинская Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кандинский Григорий Иосафович
Мать ребёнка: Кандинская Матрена Ивановна
Смерть
1842