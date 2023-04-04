Кандинский Иосаф Хрисанфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандинский Иосаф Хрисанфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Кандинский Хрисанф Петрович

Мать: Кандинская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кандинский Хрисанф Иосафович

Мать ребёнка: Кандинская Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Екатерина Иосафовна

Мать ребёнка: Кандинская Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кандинский Григорий Иосафович

Мать ребёнка: Кандинская Матрена Ивановна

Смерть
1842
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