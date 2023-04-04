Кандинская Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кандинский Николай Хрисанфович
Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Хрисанфович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кандинский Алексей Хрисанфович
Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Хрисанфович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кандинский Константин Хрисанфович
Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Хрисанфович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Хрисанфовна
Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Хрисанфович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Янчуковская Ольга Хрисанфовна
Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Хрисанфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1833