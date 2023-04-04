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Кандинская Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1833

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кандинский Николай Хрисанфович

Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Хрисанфович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кандинский Алексей Хрисанфович

Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Хрисанфович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кандинский Константин Хрисанфович

Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Хрисанфович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Хрисанфовна

Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Хрисанфович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Янчуковская Ольга Хрисанфовна

Отец ребёнка: Кандинский Хрисанф Хрисанфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандинский Хрисанф Хрисанфович

Смерть
1833
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