(Кандинская) Анна Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кандинская) Анна Хрисанфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Кандинский Хрисанф Хрисанфович

Мать: Кандинская Мария Михайловна

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