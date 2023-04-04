Кандинский Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Кандинский Матвей Петрович
Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кандинский Павел Петрович
Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Кандинский Хрисанф Петрович
Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кандинский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кандинский Владимир Петрович
Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Пляскина Ольга Петровна
Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Якутский посадский. Ограбил Троицкую и Рождественскую церковь, Спасский и Покровский монастыри
Смерть
1796