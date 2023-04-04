Кандинский Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКандинский Петр Алексеевич

Кандинский Петр Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Кандинский Матвей Петрович

Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Кандинский Павел Петрович

Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кандинский Хрисанф Петрович

Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кандинский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кандинский Владимир Петрович

Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кандинский Иван Петрович

Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Пляскина Ольга Петровна

Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Кандинская Дарья Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Якутский посадский. Ограбил Троицкую и Рождественскую церковь, Спасский и Покровский монастыри
Смерть
1796
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close