Кандинский Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1808
Сын: Кандинский Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Кандинская ?
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кандинский Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Кандинская Акулина Петровна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кандинский Ксенофонт Алексеевич
Мать ребёнка: Кандинская Акулина Петровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Токмакова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Кандинская Акулина Петровна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Кандинская Акулина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кандинская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Почётный I гильдии купец
Смерть
1845
Бянкино, Нерчинский округ, Забайкальская область