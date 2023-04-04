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Кандинский Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Кандинский Петр Алексеевич

Мать: Кандинская Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кандинский Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Кандинская ?

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кандинский Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Кандинская Акулина Петровна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кандинский Ксенофонт Алексеевич

Мать ребёнка: Кандинская Акулина Петровна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Токмакова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Кандинская Акулина Петровна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Кандинская Акулина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандинская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандинская Акулина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Почётный I гильдии купец
Смерть
1845
Бянкино, Нерчинский округ, Забайкальская область