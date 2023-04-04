Кандинская (Атласова) Дарья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандинская (Атласова) Дарья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Кандинский Матвей Петрович

Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Кандинский Павел Петрович

Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кандинский Хрисанф Петрович

Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кандинский Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кандинский Владимир Петрович

Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Кандинский Иван Петрович

Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Пляскина (Кандинская) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Кандинская) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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