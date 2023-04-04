Кандинская (Атласова) Дарья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Кандинский Матвей Петрович
Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кандинский Павел Петрович
Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1776
Сын: Кандинский Хрисанф Петрович
Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кандинский Алексей Петрович
Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Кандинский Владимир Петрович
Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Пляскина (Кандинская) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Кандинская) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Кандинский Петр Алексеевич
Смерть
Неизвестно