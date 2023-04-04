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Кандинский Матвей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Кандинский Петр Алексеевич

Мать: Кандинская Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кандинский Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Кандинская Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кандинский Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Кандинская Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Феврония Матвеевна

Мать ребёнка: Кандинская Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кандинский Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Кандинская Анисья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кандинская Анисья Ивановна

Смерть
1819
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