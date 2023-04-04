Кандинский Матвей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кандинский Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Кандинская Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кандинский Петр Матвеевич
Мать ребёнка: Кандинская Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Феврония Матвеевна
Мать ребёнка: Кандинская Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кандинский Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Кандинская Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1819