Кандинская Анисья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кандинский Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Кандинский Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кандинский Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Кандинский Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Феврония Матвеевна
Отец ребёнка: Кандинский Матвей Петрович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кандинский Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Кандинский Матвей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1843