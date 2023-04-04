Кандинская Анисья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандинская Анисья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1843

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кандинский Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Кандинский Матвей Петрович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Кандинский Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Кандинский Матвей Петрович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Феврония Матвеевна

Отец ребёнка: Кандинский Матвей Петрович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кандинский Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Кандинский Матвей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандинский Матвей Петрович

Смерть
1843