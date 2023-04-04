(Кандинская) Феврония Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кандинская) Феврония Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кандинский Матвей Петрович

Мать: Кандинская Анисья Ивановна

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