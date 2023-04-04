Кандинская (Истомина) Акулина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Истомин Иаков
Отец ребёнка: Истомин? ?
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кандинский Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Кандинский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кандинский Ксенофонт Алексеевич
Отец ребёнка: Кандинский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Токмакова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Кандинский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Кандинский Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Истомин? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Дочь богатого купца
Смерть
1820