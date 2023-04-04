Кандинская (Истомина) Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандинская (Истомина) Акулина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1820

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Истомин Иаков

Отец ребёнка: Истомин? ?

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кандинский Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Кандинский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кандинский Ксенофонт Алексеевич

Отец ребёнка: Кандинский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Токмакова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Кандинский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Кандинский Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандинский Алексей Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Дочь богатого купца
Смерть
1820
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