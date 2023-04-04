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Истомин Иаков
Истомин Иаков
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1804
Пол
Мужской
Отец
Истомин? ?
Мать
Кандинская (Истомина) Акулина Петровна
1778 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Истомин? ?
Мать:
Кандинская Акулина Петровна
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