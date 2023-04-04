Истомин Иаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Иаков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Истомин? ?

Мать: Кандинская Акулина Петровна

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