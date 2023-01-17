Алешина (Кованева) Пелагея Михайловна
Место рождения
Дата рождения?.10.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1844
Отец: Кованев Михаил Никифорович
Мать: Кованева Анна Ивановна
Бракосочетание
22.10.1861
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
06.01.1863
Дочь: Доминика Ефремовна
Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
11.06.1864
Дочь: Шубина Феврония Ефремовна
Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1867
Дочь: Татьяна Ефремовна
Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
25.08.1868
Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
09.04.1871
Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
05.10.1876
Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
22.07.1879
Дочь: Ширяева Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
22.05.1882
Дочь: Ефимия Ефремовна
Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
22.05.1882
Дочь: Феодосия Ефремовна
Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
26.04.1884
Дочь: Щепеткова Ирина Ефремовна
Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
07.03.1887
Дочь: Карпухина Дарья Ефремовна
Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич
Смерть
Неизвестно