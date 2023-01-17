Алешина (Кованева) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алешина (Кованева) Пелагея Михайловна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.10.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1844

Отец: Кованев Михаил Никифорович

Мать: Кованева Анна Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.10.1861

Муж: Алешин Ефрем Андреевич

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
06.01.1863

Дочь: Доминика Ефремовна

Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.06.1864

Дочь: Шубина Феврония Ефремовна

Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1867

Дочь: Татьяна Ефремовна

Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1868

Сын: Алешин Иван Ефремович

Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1871

Сын: Алешин Василий Ефремович

Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Алешин Георгий Ефремович

Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1876

Сын: Алешин Яков Ефремович

Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1879

Дочь: Ширяева Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1882

Дочь: Ефимия Ефремовна

Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1882

Дочь: Феодосия Ефремовна

Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.04.1884

Дочь: Щепеткова Ирина Ефремовна

Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич

Рождение ребёнка
07.03.1887

Дочь: Карпухина Дарья Ефремовна

Отец ребёнка: Алешин Ефрем Андреевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
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