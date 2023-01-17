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Алешин Яков Ефремович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1876

Отец: Алешин Ефрем Андреевич

Мать: Алешина Пелагея Михайловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.10.1876
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Евдоким Семёнович Мишаков и Анастасия Фёдоровна Леонова | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
20.08.1896

Сын: Алешин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Алешин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Алешин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.09.1900

Дочь: Иустина Яковлевна

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1902

Сын: Алешин Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1907

Дочь: Дарья Яковевна

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1908

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1910

Сын: Алешин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1913

Сын: Алешин Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1913

Сын: Алешин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1915

Сын: Алешин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешин Гаврил Яковлевич

Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алешина Татьяна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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