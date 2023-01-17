Алешин Яков Ефремович
Место рождения
Дата рождения05.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1876
Отец: Алешин Ефрем Андреевич
Крещение
06.10.1876
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Godparents:Евдоким Семёнович Мишаков и Анастасия Фёдоровна Леонова | https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
20.08.1896
Рождение ребёнка
Около 1896
Рождение ребёнка
Около 1899
Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.09.1900
Дочь: Иустина Яковлевна
Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.06.1902
Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.03.1907
Дочь: Дарья Яковевна
Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.06.1908
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.11.1910
Рождение ребёнка
17.06.1913
Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.06.1913
Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
22.03.1915
Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алешина Татьяна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно