Алешин Василий Ефремович
Место рождения
Дата рождения09.04.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1871
Отец: Алешин Ефрем Андреевич
Военная служба
1896
Российская Императорская Армия
состоящий на действительной военной службе рядовой
Военная служба
Неизвестно
Российская Императорская Армия
рядовой запаса
Военная служба
Неизвестно
рядовой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алешин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно