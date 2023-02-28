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Алешин Василий Ефремович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.04.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1871

Отец: Алешин Ефрем Андреевич

Мать: Алешина Пелагея Михайловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
1896
Российская Императорская Армия
состоящий на действительной военной службе рядовой
Военная служба
Неизвестно
Российская Императорская Армия
рядовой запаса
Военная служба
Неизвестно
рядовой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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