Кованев Михаил Никифорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806
Рождение ребёнка
01.02.1830
Сын: Кованев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кованева Федосья Емельяновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Мать ребёнка: Кованева Федосья Емельяновна
Рождение ребёнка
07.04.1837
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Кованева Федосья Емельяновна
Рождение ребёнка
10.07.1838
Мать ребёнка: Кованева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1840
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Кованева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.11.1841
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Кованева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
?.10.1844
Дочь: Алешина Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Кованева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1862
Мать ребёнка: Кованева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кованева Анна Ивановна