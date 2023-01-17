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Кованев Михаил Никифорович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1806

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Кованев Никифор Иванович

Мать: Кованева Анисья Михайловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1830

Сын: Кованев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кованева Федосья Емельяновна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Кованев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кованева Федосья Емельяновна

Рождение ребёнка
07.04.1837

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Кованева Федосья Емельяновна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1838

Сын: Кованев Илья Михайлович

Мать ребёнка: Кованева Анна Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1840

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Кованева Анна Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1841

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Кованева Анна Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.10.1844

Дочь: Алешина Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Кованева Анна Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1862

Сын: Кованев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Кованева Анна Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кованева Федосья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кованева Анна Ивановна

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