Кованева (Кованева) Федосья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованева (Кованева) Федосья Емельяновна

Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

01.05.1837

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кованев Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
01.02.1830

Сын: Кованев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кованев Михаил Никифорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Кованев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кованев Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
07.04.1837

Дочь: (Кованева) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Кованев Михаил Никифорович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.05.1837
Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Водянка

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