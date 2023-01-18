Кованева (Кованева) Федосья Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смерти01.05.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1830
Сын: Кованев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Кованев Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Отец ребёнка: Кованев Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
07.04.1837
Дочь: (Кованева) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Кованев Михаил Никифорович
Смерть
01.05.1837
Причина смерти: Водянка