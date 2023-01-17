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Алешин Иван Ефремович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.08.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1868

Отец: Алешин Ефрем Андреевич

Мать: Алешина Пелагея Михайловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.10.1887

Жена: Алешина Гликерия Егоровна

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
15.10.1894

Сын: Алешин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Алешина Гликерия Егоровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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