Алешин Иван Ефремович
Место рождения
Дата рождения25.08.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1868
Отец: Алешин Ефрем Андреевич
Бракосочетание
26.10.1887
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
15.10.1894
Мать ребёнка: Алешина Гликерия Егоровна
Смерть
Неизвестно