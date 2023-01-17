Шубина (Алешина) Феврония Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина (Алешина) Феврония Ефремовна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.06.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1864

Отец: Алешин Ефрем Андреевич

Мать: Алешина Пелагея Михайловна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1883

Сын: Алешин Иринарх

Отец ребёнка: не указан

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.06.1894

Сын: Шубин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Шубин Алексей Михайлович

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Алексей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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