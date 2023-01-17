Шубина (Алешина) Феврония Ефремовна
Место рождения
Дата рождения11.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1864
Отец: Алешин Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
23.11.1883
Сын: Алешин Иринарх
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.06.1894
Отец ребёнка: Шубин Алексей Михайлович
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно