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Смирнов Пётр Александрович

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Место рождения

Кожухово, Ржевский район, Тверская область

Дата рождения

07.01.1905 ст.

Дата смерти

03.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1905 ст.

Отец: Смирнов Александр Диомидович (Дементьевич)

Мать: Смирнова Матрёна Семёновна

Кожухово, Ржевский район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Лобзова Нина Петровна

Мать ребёнка: Смирнова Иринья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Мазанова Вера Петровна

Мать ребёнка: Смирнова Иринья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Иринья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Галина Петровна

Мать ребёнка: Смирнова Иринья Яковлевна

Смерть
03.09.1943
Волково, Мценский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: Погиб на войне
Похороны
Неизвестно
Титово, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
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