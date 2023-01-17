Смирнов Пётр Александрович
Место рождения
Дата рождения07.01.1905 ст.
Дата смерти03.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Лобзова Нина Петровна
Мать ребёнка: Смирнова Иринья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Мазанова Вера Петровна
Мать ребёнка: Смирнова Иринья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Галина Петровна
Мать ребёнка: Смирнова Иринья Яковлевна
Смерть
03.09.1943
Волково, Мценский муниципальный район, Орловская область
Причина смерти: Погиб на войне
Похороны
Неизвестно
Титово, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область