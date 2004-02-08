Лобзова (Смирнова) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смерти08.02.2004
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Рождение ребёнка
04.10.1950
Отец ребёнка: Лобзов Николай Петрович
Дуброво, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобзов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.2004