Лобзова (Смирнова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобзова (Смирнова) Нина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

08.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Смирнов Пётр Александрович

Мать: Смирнова Иринья Яковлевна

Рождение ребёнка
04.10.1950

Сын: Лабзов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Лобзов Николай Петрович

Дуброво, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобзов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобзов Николай Петрович

Смерть
08.02.2004
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