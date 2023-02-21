Смирнова (Цветкова) Иринья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Цветкова) Иринья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Лобзова Нина Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Мазанова Вера Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Работник сельского хозяйства
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Галина Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Пётр Александрович

Смерть
Неизвестно
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