Смирнова (Цветкова) Иринья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Лобзова Нина Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Мазанова Вера Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Работник сельского хозяйства
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Галина Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно