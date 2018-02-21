Лабзов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛабзов Иван Николаевич

Лабзов Иван Николаевич

avatar

Место рождения

Дуброво

Дата рождения

04.10.1950

Дата смерти

21.02.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1927 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1950

Отец: Лобзов Николай Петрович

Мать: Лобзова Нина Петровна

Рождение ребёнка
14.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.02.2018
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close