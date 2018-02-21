Лабзов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.10.1950
Дата смерти21.02.2018
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1950
Отец: Лобзов Николай Петрович
Мать: Лобзова Нина Петровна
Рождение ребёнка
14.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.02.2018
Причина смерти: Болезнь