Лобзов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.06.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1950
Мать ребёнка: Лобзова Нина Петровна
Дуброво, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобзова Нина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобзова Нина Петровна
Смерть
20.06.2010