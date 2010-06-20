Лобзов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобзов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.06.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1927 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1950

Сын: Лабзов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Лобзова Нина Петровна

Дуброво, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобзова Нина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобзова Нина Петровна

Смерть
20.06.2010
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