Маркова (Смирнова) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Смирнова) Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Пётр Александрович

Мать: Смирнова Иринья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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