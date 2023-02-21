Мазанова (Смирнова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазанова (Смирнова) Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: Смирнов Пётр Александрович

Мать: Смирнова Иринья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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