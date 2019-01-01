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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2139Титово, с. каз.при рч. Робке.432649182185Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
575. Титово (Спасское), село бывшее государственное, при речке Робье, дворов 87, жителей 466, церковь православная, торжок 15-го авг.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Титово (село)9Шаблыкинское почтово-телеграфное отделение
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64118Титовосело52°46'с.ш.35°11'в.д.N-36-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54659413101с Титовосело