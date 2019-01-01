село Титово, село Титово, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Титово

Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
2139Титово, с. каз.при рч. Робке.432649182185Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Знаменская волость
575. Титово (Спасское), село бывшее государственное, при речке Робье, дворов 87, жителей 466, церковь православная, торжок 15-го авг.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Карачевский уезд, Шаблыкинская волость
Титово (село)9Шаблыкинское почтово-телеграфное отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Шаблыкинский район
64118Титовосело52°46'с.ш.35°11'в.д.N-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Шаблыкинский муниципальный район, Титовское сельское поселение
54659413101с Титовосело
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