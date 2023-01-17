Солнцева (Ляпунова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1872 и 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1872 и 1876
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Бухарина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Солнцев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
11.03.1898
Сын: Солнцев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Солнцев Алексей Владимирович
Богородицкое, Веневский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1901
Отец ребёнка: Солнцев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Жильцова Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Солнцев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Солнцев Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Солнцев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
03.03.1915
Дочь: Шафиркина Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Солнцев Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Солнцев Алексей Владимирович
Смерть
Неизвестно