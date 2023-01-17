Солнцева (Ляпунова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Ляпунова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1872 и 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1872 и 1876

Отец: Ляпунов Дмитрий Филиппович

Мать: Ляпунова София Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Бухарина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Солнцев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
11.03.1898

Сын: Солнцев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Солнцев Алексей Владимирович

Богородицкое, Веневский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1901

Сын: Солнцев Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Солнцев Алексей Владимирович

Дедилово, Киреевский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Жильцова Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Солнцев Алексей Владимирович

Дедилово, Киреевский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Солнцев Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Солнцев Алексей Владимирович

Дедилово, Киреевский район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1915

Дочь: Шафиркина Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Солнцев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Солнцев Алексей Владимирович

Смерть
Неизвестно
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