Солнцев Борис Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1901
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1901
Рождение ребёнка
?.02.1939
Мать ребёнка: Муся
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муся
Смерть
1989