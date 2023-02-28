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Солнцев Борис Алексеевич

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Место рождения

Дедилово, Киреевский район, Тульская область

Дата рождения

01.07.1901

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Между 1872 и 1876 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1901

Отец: Солнцев Алексей Владимирович

Мать: Солнцева Анна Дмитриевна

Дедилово, Киреевский район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.02.1939

Сын: Солнцев Игорь Борисович

Мать ребёнка: Муся

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муся

Смерть
1989
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