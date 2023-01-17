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Солнцев Алексей Владимирович

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Место рождения

Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Солнцев Владимир Арсеньевич

Мать: Солнцева Евгения Васильева

Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Бухарина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Солнцева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.03.1898

Сын: Солнцев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Солнцева Анна Дмитриевна

Богородицкое, Веневский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1901

Сын: Солнцев Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Солнцева Анна Дмитриевна

Дедилово, Киреевский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Жильцова Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Солнцева Анна Дмитриевна

Дедилово, Киреевский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Солнцев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Солнцева Анна Дмитриевна

Дедилово, Киреевский район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.03.1915

Дочь: Шафиркина Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Солнцева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Солнцева Анна Дмитриевна

Смерть
1924
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