Солнцев Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Бухарина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Солнцева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.03.1898
Сын: Солнцев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Солнцева Анна Дмитриевна
Богородицкое, Веневский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1901
Мать ребёнка: Солнцева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Жильцова Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Солнцева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Солнцев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Солнцева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.03.1915
Дочь: Шафиркина Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Солнцева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Солнцева Анна Дмитриевна
Смерть
1924