Муся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1939 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1939

Сын: Солнцев Игорь Борисович

Отец ребёнка: Солнцев Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солнцев Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солнцев Борис Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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