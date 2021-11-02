Бухарина (Солнцев) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Свиридова Наталья
Отец ребёнка: Бухарин Константин
Рождение ребёнка
17.10.1927
Дочь: Чернявская Ирина
Отец ребёнка: Бухарин Константин
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бухарин Константин Константинович
Отец ребёнка: Бухарин Константин
Смерть
Неизвестно