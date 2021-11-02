Бухарина (Солнцев) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарина (Солнцев) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Солнцев Алексей Владимирович

Мать: Солнцева Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Свиридова Наталья

Отец ребёнка: Бухарин Константин

Рождение ребёнка
17.10.1927

Дочь: Чернявская Ирина

Отец ребёнка: Бухарин Константин

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бухарин Константин Константинович

Отец ребёнка: Бухарин Константин

Смерть
Неизвестно
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