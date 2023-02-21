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Ляпунов Дмитрий Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Филипп Афанасьев

Мать: Анисия Михайлова

Рождение ребёнка
12.09.1871

Сын: Ляпунов Вячеслав Дмитриевич

Мать ребёнка: Ляпунова София Михайловна

Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1872 и 1876

Дочь: Солнцева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ляпунова София Михайловна

Рождение ребёнка
?.05.1878

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Ляпунова София Михайловна

Каверино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Ляпунова София Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ляпунова София Михайловна

Смерть
Неизвестно
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