Ляпунов Дмитрий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Филипп Афанасьев
Мать: Анисия Михайлова
Рождение ребёнка
12.09.1871
Сын: Ляпунов Вячеслав Дмитриевич
Мать ребёнка: Ляпунова София Михайловна
Страхово, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1872 и 1876
Дочь: Солнцева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ляпунова София Михайловна
Рождение ребёнка
?.05.1878
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Ляпунова София Михайловна
Каверино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Ляпунова София Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ляпунова София Михайловна
Смерть
Неизвестно