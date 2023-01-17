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Солнцев Александр Алексеевич

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Место рождения

Богородицкое, Веневский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

11.03.1898

Дата смерти

11.06.1931

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1898

Отец: Солнцев Алексей Владимирович

Мать: Солнцева Анна Дмитриевна

Богородицкое, Веневский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1927

Дочь: Прохорова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Солнцева Хиония Даниловна

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Солнцев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Солнцева Хиония Даниловна

Шатура, Шатура, Московская область
Смерть
11.06.1931
Шатура, Шатура, Московская область
Причина смерти: утонул на рыбалке
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