Солнцев Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.03.1898
Дата смерти11.06.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1898
Рождение ребёнка
21.03.1927
Дочь: Прохорова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Солнцева Хиония Даниловна
Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1930
Сын: Солнцев Юрий Александрович
Мать ребёнка: Солнцева Хиония Даниловна
Смерть
11.06.1931
Причина смерти: утонул на рыбалке