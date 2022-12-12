Солнцев Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцев Юрий Александрович

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Место рождения

Шатура, Шатура, Московская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Солнцев Александр Алексеевич

Мать: Солнцева Хиония Даниловна

Шатура, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солнцева Наталья Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солнцева Наталья Абрамовна

Смерть
2002
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