Солнцев Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
09.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солнцева Наталья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солнцева Наталья Абрамовна
Смерть
2002