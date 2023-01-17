Солнцева (Колесаева) Хиония Даниловна
Место рождения
Дата рождения31.03.1888
Дата смерти22.07.1963
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1888
Рождение ребёнка
После 1911
Дочь: Лидия Петровна
Отец ребёнка: Уликов Петр Васильевич
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
31.12.1912
Дочь: Щукина Валентина
Отец ребёнка: Уликов Петр Васильевич
Селино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1927
Дочь: Прохорова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Солнцев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Солнцев Юрий Александрович
Отец ребёнка: Солнцев Александр Алексеевич
Шатура, Шатура, Московская область
Смерть
22.07.1963
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Леонтьевское кладбище, Ярославль