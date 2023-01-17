Солнцева (Колесаева) Хиония Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Колесаева) Хиония Даниловна

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Место рождения

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

31.03.1888

Дата смерти

22.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1888

Отец: Колесаев Даниил Евтихиевич

Мать: Колесаева Наталья Иродионова

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1911

Дочь: Лидия Петровна

Отец ребёнка: Уликов Петр Васильевич

Бракосочетание
1911

Муж: Уликов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
31.12.1912

Дочь: Щукина Валентина

Отец ребёнка: Уликов Петр Васильевич

Селино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.03.1927

Дочь: Прохорова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Солнцев Александр Алексеевич

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Солнцев Юрий Александрович

Отец ребёнка: Солнцев Александр Алексеевич

Шатура, Шатура, Московская область
Смерть
22.07.1963
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Леонтьевское кладбище, Ярославль
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