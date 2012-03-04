Прохорова (Солнцева) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения21.03.1927
Дата смерти04.03.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1927
Рождение ребёнка
15.08.1954
Сын: Прохоров Евгений Викторович
Отец ребёнка: Прохоров Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
02.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоров Виктор Алексеевич
Смерть
04.03.2012
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно