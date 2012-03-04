Прохорова (Солнцева) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Солнцева) Татьяна Александровна

Место рождения

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

21.03.1927

Дата смерти

04.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1927

Отец: Солнцев Александр Алексеевич

Мать: Солнцева Хиония Даниловна

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.08.1954

Сын: Прохоров Евгений Викторович

Отец ребёнка: Прохоров Виктор Алексеевич

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоров Виктор Алексеевич

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
04.03.2012
Озерск, Озерский, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Озерск, Озерский, Челябинская область