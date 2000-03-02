Прохоров Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1928
Дата смерти02.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1928
Рождение ребёнка
15.08.1954
Сын: Прохоров Евгений Викторович
Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
02.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Александровна
Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
02.03.2000
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно