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Прохоров Виктор Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.08.1928

Дата смерти

02.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1928

Отец: Прохоров Алексей Семенович

Мать: Прохорова Анисья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.08.1954

Сын: Прохоров Евгений Викторович

Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Александровна

Озерск, Озерский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова Татьяна Александровна

Вишенки, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
02.03.2000
Озерск, Озерский, Челябинская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Озерск, Озерский, Челябинская область
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