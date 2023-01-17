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Прохоров Алексей Семенович

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Место рождения

Тишково, Ступино, Московская область

Дата рождения

07.03.1901

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1901

Отец: Прохоров Семен Иванович

Мать: Прохорова Евдокия Ивановна

Тишково, Ступино, Московская область
Бракосочетание
30.04.1927

Жена: Прохорова Анисья Васильевна

Шматово, Ступинский район
Рождение ребёнка
03.08.1928

Сын: Прохоров Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Прохорова Анисья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.08.1931

Дочь: Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Прохорова Анисья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: пропал без вести
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