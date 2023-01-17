Прохоров Алексей Семенович
Место рождения
Дата рождения07.03.1901
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1901
Бракосочетание
30.04.1927
Шматово, Ступинский район
Рождение ребёнка
03.08.1928
Сын: Прохоров Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Прохорова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
22.08.1931
Дочь: Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Прохорова Анисья Васильевна
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: пропал без вести