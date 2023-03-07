Прохоров Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиОколо ?.07.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Прохоров Иван Григорьев
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
07.03.1901
Сын: Прохоров Алексей Семенович
Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1903
Дочь: Сафонова Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1906
Дочь: Прохорова Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1909
Сын: Прохоров Александр Семенович
Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Ивановна
Смерть
Около ?.07.1943
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище