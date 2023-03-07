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Прохоров Семен Иванович

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Место рождения

Тишково, Ступино, Московская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Около ?.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Прохоров Иван Григорьев

Мать: Прохорова Евдокия Егорова

Тишково, Ступино, Московская область
Бракосочетание
1900

Жена: Прохорова Евдокия Ивановна

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
07.03.1901

Сын: Прохоров Алексей Семенович

Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Ивановна

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1903

Дочь: Сафонова Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Ивановна

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1906

Дочь: Прохорова Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Ивановна

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1909

Сын: Прохоров Александр Семенович

Мать ребёнка: Прохорова Евдокия Ивановна

Тишково, Ступино, Московская область
Смерть
Около ?.07.1943
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище
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