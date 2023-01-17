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Прохорова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Аксинькино, Ступино, Московская область

Дата рождения

05.08.1879

Дата смерти

10.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1879

Отец: Иван Моисеев

Мать: Пелагея Игнатова

Аксинькино, Ступино, Московская область
Бракосочетание
1900

Муж: Прохоров Семен Иванович

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
07.03.1901

Сын: Прохоров Алексей Семенович

Отец ребёнка: Прохоров Семен Иванович

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1903

Дочь: Сафонова Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Прохоров Семен Иванович

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1906

Дочь: Прохорова Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Прохоров Семен Иванович

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1909

Сын: Прохоров Александр Семенович

Отец ребёнка: Прохоров Семен Иванович

Тишково, Ступино, Московская область
Смерть
10.01.1952
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище
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