Прохорова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.08.1879
Дата смерти10.01.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1879
Отец: Иван Моисеев
Мать: Пелагея Игнатова
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
07.03.1901
Сын: Прохоров Алексей Семенович
Отец ребёнка: Прохоров Семен Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1903
Дочь: Сафонова Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Прохоров Семен Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1906
Дочь: Прохорова Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Прохоров Семен Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1909
Сын: Прохоров Александр Семенович
Отец ребёнка: Прохоров Семен Иванович
Смерть
10.01.1952
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище