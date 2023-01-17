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Пелагея Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнат Петров

Мать: Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Моисеев Георгий Иванов

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Аксинькино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
05.08.1879

Дочь: Прохорова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Аксинькино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Моисеев

Аксинькино, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
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