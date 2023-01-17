Пелагея Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнат Петров
Мать: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
05.08.1879
Дочь: Прохорова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Моисеев
Смерть
Неизвестно