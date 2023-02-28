Прохорова (Королева) Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Королева) Анисья Васильевна

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Место рождения

Тишково, Ступино, Московская область

Дата рождения

28.12.1903

Дата смерти

03.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1903

Отец: Королев Василий Иванович

Мать: Королева Александра Петровна

Тишково, Ступино, Московская область
Бракосочетание
30.04.1927

Муж: Прохоров Алексей Семенович

Шматово, Ступинский район
Рождение ребёнка
03.08.1928

Сын: Прохоров Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Прохоров Алексей Семенович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.08.1931

Дочь: Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Прохоров Алексей Семенович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.06.1976
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тишково, Ступино, Московская область
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