Прохорова (Королева) Анисья Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.12.1903
Дата смерти03.06.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1903
Бракосочетание
30.04.1927
Шматово, Ступинский район
Рождение ребёнка
03.08.1928
Сын: Прохоров Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Прохоров Алексей Семенович
Рождение ребёнка
22.08.1931
Дочь: Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Прохоров Алексей Семенович
Смерть
03.06.1976
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно