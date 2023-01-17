Королев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения25.12.1877
Дата смерти?.01.1905
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1877
Отец: Королев Иван Федулов
Мать: Королева Анисья Симонова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Карпушина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Королева Александра Петровна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Волкова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Королева Александра Петровна
Рождение ребёнка
28.12.1903
Дочь: Прохорова Анисья Васильевна
Мать ребёнка: Королева Александра Петровна
Смерть
?.01.1905
Похороны
Неизвестно