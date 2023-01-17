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Королев Василий Иванович

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Место рождения

Тишково, Ступино, Московская область

Дата рождения

25.12.1877

Дата смерти

?.01.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1877

Отец: Королев Иван Федулов

Мать: Королева Анисья Симонова

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Карпушина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Королева Александра Петровна

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Волкова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Королева Александра Петровна

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
28.12.1903

Дочь: Прохорова Анисья Васильевна

Мать ребёнка: Королева Александра Петровна

Тишково, Ступино, Московская область
Смерть
?.01.1905
Тишково, Ступино, Московская область
Похороны
Неизвестно
Тишково, Ступино, Московская область
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