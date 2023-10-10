Волкова (Королева) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Волков Андрос
Смерть
Неизвестно