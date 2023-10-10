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Волкова (Королева) Татьяна Васильевна

Место рождения

Тишково, Ступино, Московская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Королев Василий Иванович

Мать: Королева Александра Петровна

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Волков Андрос

Смерть
Неизвестно
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