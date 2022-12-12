Королев Иван Федулов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Иван Федулов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федул Прокопьев

Мать: Ирина Евсеева

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Королева Анисья Симонова

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Чуклеев Сергей Иванов

Мать ребёнка: Королева Анисья Симонова

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1877

Сын: Королев Василий Иванович

Мать ребёнка: Королева Анисья Симонова

Тишково, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно
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